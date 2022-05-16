Чебоксары, , 15:32 — REGNUM В столице Чувашии количество вакансий вдвое превышает число ищущих работу, номинальная средняя зарплата растёт, а потребительские цены мониторят в ежедневном режиме. Об этом сообщили ИА REGNUM по итогам городской планёрки, которую провёл глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Планёрка в мэрии под председательством главы администрации Чебоксар Дениса Спирина https://gcheb.cap.ru/

На заседании обсудили итоги развития города за первый квартал 2022 года. В мэрии отмечают, что социально-экономическое развитие Чебоксары характеризовалось «ростом основных показателей», приводя ключевые параметры.

В частности, увеличился оборот организаций (+6% к уровню января — марта 2021 года), объём отгруженных товаров (+18,7%) и объём работ по виду деятельности «Строительство» (+33,1%), растёт номинальная зарплата (+6,2%).

Снижение наблюдается по вводу жилья (-52,7%) и обороту розничной торговли (-6,7%). Что касается строительства, то это характерно для многих регионов, в связи с чем для стабилизации ситуации принимаются меры государственной поддержки — в частности, на федеральном уровне продлены сроки действия программ льготной ипотеки, приняты решения по субсидированию части процентной ставки по кредитам в рамках проектного финансирования.

Особое внимание уделяется потребительским ценам. Власти Чебоксар ежедневно мониторят стоимость социально значимых продовольственных товаров, направляя информацию в УФАС при удорожании продуктов.

Также в поддержку горожан и сельхозпроизводителей в Чебоксарах прошли ярмарки выходного дня. Фермеры получили свою выгоду — им бесплатно предоставлялись торговые места, плюсом для жителей стали цены: на ярмарках стоимость товаров была ниже.

На контроле остаётся вопрос повышения средней зарплаты. По данным администрации, в Чебоксарах среднемесячная заработная плата работников организаций в январе–феврале 2022 года выросла на 13,1% и достигла 42,8 тыс. рублей.

«Чтобы положительная тенденция сохранялась, в Чебоксарах организовываются проверки по неформальной занятости. В первом квартале выявлено 4 695 сотрудников, которые получали «серую» зарплату. Впоследствии с 933 работниками договоры заключены, 802 человека зарегистрировались как индивидуальные предпринимателя, 2960 человек — как самозанятые», — говорят в столичной мэрии.

Параллельно идёт работа по снижению задолженности по заработной плате. В первом квартале администрация Чебоксар провела встречи с руководством 30 организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня и имеющих задолженность по налогам и страховым взносам. По итогам заседаний должниками погашена задолженность на сумму около 2 млн рублей.

«Первоочередной задачей» власти также называют сдерживание рост безработицы. На начало апреля в Чебоксарах насчитывалось 2,4 тыс. безработных (в январе–марте 2021 года — 5,4 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы составлял 0,78% (в январе–марте 2021 года — 1,8%). При этом в первом квартале потребность работодателей в сотрудниках (4,8 тыс. вакансий) вдвое превысила количество жителей, у которых нет заработка.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил держать ситуацию на контроле и продолжать работу в этом направлении.