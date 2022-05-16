Москва, 16 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. У границ Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создавались компоненты биологического оружия. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин напомнил, что рядом с территорией ОДКБ Пентагон создал десятки специализированных биолабораторий и центров. При этом они занимались не практической помощью населению, а вели свою деятельность, отметил президент.

«Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, — сказал Путин. — В ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия».