Москва, , 15:32 — REGNUM НАТО выражает фактически только интересы одной страны — США. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Это проблема, которая создаётся, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это во внешнеполитических интересов Соединённых Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Делается достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это всё усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности», — заявил Путин.