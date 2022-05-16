Москва, 16 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была, есть и будет в дальнейшем важнейший фактор в обеспечении безопасности в кавказском регионе. Об этом 16 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Москве.

facebook.com/nikol.pashinyan Никол Пашинян

«Юбилей нашей организации — очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе», — сказал он.

При этом Пашинян подчеркнул, что, несмотря на то, что саммит является юбилейным, на нем обсуждаются не только связанные с этим вопросы, так как в данный момент ситуация в зоне ответственности ОДКБ является довольно напряженной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также членство Белоруссии в ОДКБ являются отрезвляющими для стран Запада и без них в республике была бы война.