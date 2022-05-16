Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Письмо патриарха Русской православной церкви митрополита Кирилла с поздравлением избранному президенту Южной Осетии Алану Гагловеву вызвало негативную реакцию в Грузинской православной церкви (ГПЦ). Заявление по этому поводу было 167 мая обнародовано на сайте патриархии ГПЦ.

Российско-грузинская граница Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Вышеупомянутое письмо Патриарха Московского и всея Руси вызывает недоразумения, поскольку Русская Церковь признает юрисдикцию Грузинской Церкви на территории так называемой Южной Осетии», — говорится в заявлении ГПЦ.

В грузинской церкви выразили сожаление, что такие шаги оказывают негативное влияние на отношения между православными церквями.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии, Гаглоев победил на выборах президента действующего главу республики Анатолия Бибилова, набрав 56,09%. Инаугурация нового президента назначена на 24 мая.