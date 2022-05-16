Тбилиси, 16 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Письмо патриарха Русской православной церкви митрополита Кирилла с поздравлением избранному президенту Южной ОсетииАлану Гагловеву вызвало негативную реакцию в Грузинской православной церкви (ГПЦ). Заявление по этому поводу было 16 мая обнародовано на сайте патриархии ГПЦ.

Максим Цуканов ИА REGNUM Российско-грузинская граница

«Вышеупомянутое письмо Патриарха Московского и всея Руси вызывает недоразумения, поскольку Русская Церковь признает юрисдикцию Грузинской Церкви на территории так называемой Южной Осетии», — говорится в заявлении ГПЦ.

В грузинской церкви выразили сожаление, что такие шаги оказывают негативное влияние на отношения между православными церквями.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии, Гаглоев победил на выборах президента действующего главу республикиАнатолия Бибилова, набрав 56,09%. Инаугурация нового президента назначена на 24 мая.