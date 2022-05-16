Санта-Барбара, США, 16 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Пользователи Сети считают, что американский актёр и звезда реалити-шоу Скотт Дисик расстроен тем, что его бывшая жена Кортни Кардашьян вышла замуж. Об этом 16 мая пишет The Sun.

Цитата из т/с The Kardashians. США. 2022 год Кортни Кардашьян

После новости о том, что Кардашьян вышла замуж, в своих соцсетях Дисик опубликовал фотографию с сыном и подписал её: «Только я и мой мальчик». Как отмечает издание, многие поклонники Дисика поддержали его в комментариях и отметили, что ему сейчас тяжело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2022 года Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер поженились. Пара расписалась в Санта-Барбаре (США).