Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. АО «Силовые машины» опровергло сообщения о передаче компании активов совместного с немецким концерном Siemens предприятия «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) в Горелово. На эту тему в дальнейшем планируются консультации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 мая в пресс-службе АО «Силовые машины».

Power-m.ru Производственный комплекс АО «Силовые машины»

«Информация о переходе «Силовым машинам», как миноритарному акционеру, активов «Сименс технологии газовых турбин» не соответствует действительности. Компания планирует в ближайшем будущем провести консультации с немецкими партнерами по СП с учетом потребности в сервисной поддержке газовых турбин, находящихся в эксплуатации», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день в фокусе внимания российской энергомашиностроительной компании находится производство газовых турбин собственной разработки. В пресс-службе подчеркнули, что при поддержке Минпромторга России «Силовые машины» работают над созданием двух типов полностью отечественных газовых турбин — ГТЭ-170 Е-класса и ГТЭ-65 °F-класса.

«На текущем этапе у компании в производстве шесть машин типа ГТЭ-170, также в производство запущен головной образец ГТЭ-65.1. В соответствии с графиком продолжается создание собственного литейного комплекса для производства отливок лопаток газовых турбин», — уточнили в «Силовых машинах».

Отметим, что завод СТГТ продолжает работать после решения об уходе немецкого концерна Siemens.