Валенсия, Испания, 16 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что Совет министров утвердит инвестиции в размере 1,238 млрд евро на модернизацию профессионального образования в Испании. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Эта сумма станет крупнейшей в истории страны, выделенной на указанные цели.

Санчес сделал соответствующее заявление во время посещения государственного центра профессионального обучения в Мислате (Валенсия), где его сопровождали министр образования Пилар Алегрия и глава Женералитата Валенсии Чимо Пуч.