Москва, 16 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Банк России рекомендовал банкам использовать приостановку дистанционного доступа к управлению счетом клиентом при выявлении операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе ЦБ. Это защита клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ». управляющий партнер Андрей Мисаров.

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«Изменения в законодательство находятся лишь в стадии разработки и на данный момент не приобрели форму законопроекта.

Необходимо отметить, что большая часть предлагаемых изменений закона касается случаев, когда перевод средств был совершен без согласия клиента.

Как видится, изменения в меньшей степени затрагивают возможности возврата денежных средств, похищенных с использованием мошенниками методов социальной инженерии, когда клиент под воздействием тех или иных обстоятельств самостоятельно раскрывает данные операции или карт мошенникам или дает на такие операции свое согласие.

Это является значимым пробелом в законодательстве и влечет за собой массу судебных споров, в том числе, связанных со злоупотреблением со стороны банковских организаций по возврату денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут начать возвращать свои переведённые мошенникам деньги. С таким предложением выступает Центробанк РФ.

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