Москва, 16 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В данный момент Североатлантический альянс (НАТО) выходит за рамки своей геополитики и делает попытки влияния на международные процессы в других регионах. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них не лучшим образом в других регионах мира», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что данное обстоятельство требует от России дополнительного внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита памяти о победе в Великой Отечественной войне особенно важна в нынешнюю эпоху.