Тюмень, , 15:26 — REGNUM В Тюменской области удалось сэкономить более 27 млн бюджетных рублей при заключении контрактов для реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Экономия stevepb

Экономия в основе своей пришлась на контракты при реализации проекта «Чистая страна» (свыше 12 млн рублей) и «Чистая вода» (10 млн рублей).

Всего с начала 2022 года в Тюменской области уже заключено контрактов для реализации национальных проектов на общую сумму 7,6 млрд рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей, или 32% от плана.

«В сегодняшней непростой экономической ситуации рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.