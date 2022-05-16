Москва, , 15:26 — REGNUM Для того, чтобы наладить производственные процессы внутри России, нужно решить проблемы устаревшей производственной инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«В настоящее время более половины основных средств в таких ключевых отраслях промышленности, как здравоохранение, транспорт, добыча полезных ископаемых, информация и связь, обрабатывающие производства, находится в состоянии морального и технического износа. С этой проблемой тесно связана низкая производительность труда, — сказал он. — Решение этих проблем осложнено неблагоприятным инвестиционным климатом, сложностями с привлечением финансовых средств для технологического перевооружения, отсутствием скоординированной государственной политики в этом направлении».

Другая проблема, по словам Мастерова, заключается в высокой зависимости от импорта и импортных комплектующих даже там, где обновление основных средств уже идет.

«Третья проблема заключается в дефиците квалифицированных технических кадров. Это ведет к серьезным недоработкам в проектах, связанных со сложными инженерными сооружениями», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, вырастет ли в РФ спрос на «синих воротничков».

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