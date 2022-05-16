Москва, , 15:26 — REGNUM Целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдёт осенью 2022 года. Об этом 16 мая в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил президент России Владимир Путин.

ОДКБ Odkb-csto.org

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Киргизии, в Таджикистане», уточнил российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что эти мероприятия «послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ».

Читайте также: В ОДКБ учения «Союзная решимость» назвали внутренним делом Москвы и Минска

Путин также подчеркнул, что внимание будет уделено вопросам оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур.

«Расширим практику военных учений ОДКБ», — отметил российский лидер.