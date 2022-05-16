Путин рассказал о планах совместных военных учений ОДКБ
Москва, 16 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдёт осенью 2022 года. Об этом 16 мая в ходе саммита ОДКБ в Москве заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выразил уверенность, что эти мероприятия «послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ».
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Путин также подчеркнул, что внимание будет уделено вопросам оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур.