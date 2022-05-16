Москва, , 15:24 — REGNUM Вероятность того, что в РФ вырастет спрос на «синих воротничков», во многом зависит от того, насколько успешно будет идти политика импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Рост спроса на людей рабочих специальностей во многом будет зависеть от того, насколько экономическая политика властей РФ будет адекватна сложившейся ситуации, а также от развития импортозамещения, — сказал Мастеров. — Исчерпывающего перечня мер, которые предполагается предпринять в сложившейся ситуации, каких-либо концептуальных положений пока не представлено. Вместе с тем проблема стимулирования производства в России носит комплексный характер, и весьма сомнительно, что ее можно будет решить на уровне отдельных предприятий. Это проблема государственного масштаба, требующая комплексных мер, подготовки работников соответствующих компетенций, выстраивания соответствующего научно-технического потенциала, ликвидации отставания в отдельных отраслях, связанных с производством высокотехнологичной продукции».

Поэтому, как пояснил Мастеров, для роста спроса на людей рабочих специальностей необходимо создание соответствующих предпосылок.

«С одной стороны, должны быть запущены масштабные производственные процессы, а с другой стороны, и имеющиеся в стране рабочие кадры должны обладать соответствующими опытом и квалификацией», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, грозят ли российским «белым воротничкам» массовые сокращения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Белые воротнички» в РФ попадут под массовые сокращения? Прогноз