Москва, 16 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Защита памяти о победе в Великой Отечественной войне особенно важна в нынешнюю эпоху. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Особенно подчеркну приоритетную задачу вместе защищать память о победе в Великой Отечественной войне, о подвиге наших народов ценой огромных и невосполнимых жертв, спасших мир от нацизма. Противодействовать любым попыткам обеления нацистов и их пособников и современных их последователей. Это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв. Перечёркивая подвиги тех, кто выстрадал победу и победил», — заявил Путин.