Москва, , 15:22 — REGNUM Одна из причин того, что российские «белые воротнички» могут столкнуться с потерей работы, заключается в возможном замедлении экономики РФ в ближайшие месяцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Риск сокращений среди российских «белых воротничков» действительно существует. Здесь можно выделить несколько причин, — сказал Мастеров. — Во-первых, с уходом иностранных компаний из России значительная часть сотрудников офисных специальностей — специалистов в области бухгалтерского учета, юриспруденции, менеджмента, маркетинга может столкнуться с потерей работы. Другая причина заключается в высокой вероятности замедления российской экономики в ближайшие месяцы под влиянием сложившейся сложной экономической и геополитической ситуации, разрывом экономических связей с рядом ведущих стран».

В этих условиях, как полагает Мастеров, можно ожидать сокращения реальных располагаемых доходов населения, потребительского спроса.

«В связи с этим российские компании вынуждены будут сокращать персонал, в том числе и офисных специальностей», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что одной из главных проблем российской экономики может стать дефицит «голубых воротничков» — рабочих с инженерным образованием.

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