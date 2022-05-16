Рязань, 16 мая 2022, 15:24 — REGNUM Документация и трудовые книжки сотрудников уничтожены на металлургическом заводе «Рязцветмет» в Рязани.
Один из крупнейших в России производителей свинца, свинцовых сплавов и полипропилена приостановил свою работу в марте 2022 года. Сотрудникам объяснили, что простой связан со сменой руководства и налоговыми долгами. Почти 200 работников всё это время не могут получить расчёт и личные вещи. На встрече с сотрудниками 16 мая новый директор завода сообщила, что на предприятии уничтожена практически вся документация.
Сотрудники завода подали заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию.