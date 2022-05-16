Рязань, 16 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Документация и трудовые книжки сотрудников уничтожены на металлургическом заводе «Рязцветмет» в Рязани.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Один из крупнейших в России производителей свинца, свинцовых сплавов и полипропилена приостановил свою работу в марте 2022 года. Сотрудникам объяснили, что простой связан со сменой руководства и налоговыми долгами. Почти 200 работников всё это время не могут получить расчёт и личные вещи. На встрече с сотрудниками 16 мая новый директор завода сообщила, что на предприятии уничтожена практически вся документация.

Юлию Гончарову ГТРК «Ока». «С целью сокрытия преступления была уничтожена вся бухгалтерия 1С, была уничтожена вся документация, нет ваших трудовых книг, нет ваших личных дел. И сейчас я чисто технически стараюсь восстановить это всё. Благодаря этим действиям мошенников, мы не можем ни начислить, ни выплатить зарплату, ни даже вас уволить, кто этого хочет», — цитирует директора «Рязцветмет»

Сотрудники завода подали заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию.