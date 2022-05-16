Кировский район, Ставропольский край, 16 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае установлен факт кражи рельсов в Кировском городском округе. Подозреваются в ней четверо жителей города Новопавловска, один из которых являлся на момент совершения преступления полицейским. Он арестован, сообщили 16 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Рельсы

Кража была совершена в середине апреля 2022 года. Идея украсть рельсы в поселке Комсомолец принадлежала, как считают в СК, сотруднику полиции. Он пообещал остальным участникам кражи обеспечить прикрытие от правоохранительных органов.

«У подозреваемого, который на момент преступления являлся действующим сотрудником полиции, возник умысел на совершении кражи железнодорожных металлических рельсов в поселке Комсомолец Кировского городского округа», — сообщили в СКР по региону.

Полицейский нашел умеющего обращаться с электро- и газосварочным оборудованием человека и привлек своего знакомого для погрузки и перевозки рельсов. Была также достигнута договоренность с владельцем пункта приема металлолома. Однако осуществить задуманное злоумышленники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам — их задержали в момент сдачи металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении кражи и покушении на совершение кражи. Трое подозреваемых отпущены под подписку о невыезде на период следствия. Полицейскому повезло меньше — его арестовали.