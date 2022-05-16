Мадрид, , 15:22 — REGNUM Возвращение беглого экс-монарха Испании Хуана Карлоса I в Испанию является его «личным решением», и поэтому «Народной партии» (Partido Popular) «нечего сказать» на этот счёт, поскольку она с уважением относится к этому решению. Об этом заявил генеральный координатор испанской «Народной партии» Элиас Бендодо, сообщает агентство EFE.

Испания

Отвечая на вопрос журналистов о телефонном разговоре между Хуаном Карлосом I и нынешним монархом Испании Филиппом VI, Бендодо отметил, что тот факт, что «отец разговаривает со своим сыном, независимо от всего остального, является нормальным», и «Народная партия» «с уважением относится к решениям, принятым <…> в этом отношении».

Ранее король Испании Филипп VI провёл телефонный разговор со своим отцом, находящимся в ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании назвали дату возвращения беглого экс-монарха из ОАЭ