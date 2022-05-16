Москва, 16 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В России изменился существовавший последние годы тренд на рост доли безналичных платежей и использования пластиковых карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«Конъюнктура потребительского рынка в отношении платежей граждан сейчас складывается в пользу наличных, хотя еще в прошлом году все большее количество транзакций шло безналично, — сказал Цыганов. — На эту ситуацию повлияли несколько факторов, среди которых не только насыщение граждан наличными в феврале–марте 2022, когда многие поспешили снять деньги со счета из-за опасений в надежности и работоспособности пластиковых карт и приостановки деятельности систем платежей с использованием смартфонов».

Как пояснил Цыганов, важнее оказались факторы, касающиеся поведения небольших рыночных продавцов, кафе и предприятий сферы услуг, предпочитающих наличные платежи из-за нежелания платить комиссию платежной системе, особенностей уплаты налогов, а часто такое делают в расчете на получение чаевых с наличной сдачи.

«Распространенным явлением стала вывеска о технических сложностях с платежным терминалом и предложение воспользоваться системой быстрых платежей (СБП), которая выглядит привлекательнее для продавца, а часто и для покупателя, который вынужден оплачивать комиссию только в случае превышения бесплатного месячного лимита перечислений, — сказал экономист. — На снижение платежей пластиковыми картами оказало влияние и снижение программ банковского кэшбэка, в ряде случаев доходившего до 10% от суммы платежа, до 0,5%. В итоге существовавший последние годы тренд на рост доли безналичных платежей и использования пластиковых карт изменился, но в дальнейшем удобства безналичных платежей вернут свое с использованием карт, гаджетов или СБП и тренд на снижение доли наличных вернется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что российские платежные системы хорошо адаптируются к новым условиям.