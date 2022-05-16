Москва, 16 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. России следует продвигать на многосторонних площадках общих подходов к множащимся проблемам международной безопасности. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнёрами по Шанхайской Организации Сотрудничества и Содружества Независимых Государств. Слово, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить, — обсудить и СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», — заявил Путин.