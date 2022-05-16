Москва, , 15:18 — REGNUM В России лишь несколько секторов экономики смогут проиндексировать заработные платы своим сотрудникам в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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«В сложившейся экономической и политической ситуации в стране, где инфляция составляет 11% только с начала года, говорить об активном повсеместном индексировании заработных плат, к сожалению, не приходится, — сказал Порочкин. — Это могут позволить сделать лишь в некоторых секторах экономики, и в основном это, конечно, сфера IT, где на данный момент идет активная борьба за кадры. В большинстве случаев, компаниям приходится лишь урезать расходы на фонд оплаты труда, чтобы по максимуму сохранить рабочие места».

По его словам, на данный момент, как показывает статистика, всплеска безработицы нет.

«Она составляет чуть больше 4%, но прогнозы не всегда утешительные (до 9% безработицы по некоторым данным), — сказал Порочкин. — В кризисных ситуациях большинство работодателей не могут позволить увеличивать зарплаты. Возможно, в некоторых компаниях, это будет сделано номинально: заработная плата повысится, а вот премии и бонусы, рассчитывающиеся по KPI, будут сокращать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за высокой инфляции в России многие компании проиндексировали зарплаты работникам.

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