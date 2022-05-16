Москва, 16 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Создание на Украине компонентов биологического оружия подтверждают документы. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 16 мая на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, Россия давно била тревогу из-за деятельности американских биолабораторий на постсоветском пространстве. Эти учреждения собирают биологические материалы и изучают специфику распространения вирусов и опасных заболеваний, и отнюдь не в целях помощи местному населению.

«Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», — сказал Путин.

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