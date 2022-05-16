Кострома, 16 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Костромской области практически остановилась вакцинация от коронавируса, за месяц с 16 апреля по 16 мая 2022 года привились 736 человек. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация

Для сравнения, на «пике» четвёртой волны в конце октября 2021 года прививалось по 3,7 тысячи человек в сутки. В самые напряженные дни пятой волны медики вакцинировали до 150 человек в сутки.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства в департаменте здравоохранения региона, схожая ситуация наблюдается и по ревакцинации. На данный момент ей подлежат 172 тысячи человек, повторные прививки сделали лишь 44,6% из них.

Врачи полагают, что отсутствие интереса к вакцине связано с надеждами людей на отступление коронавируса и прекращением действия некоторых ограничений. В частности, со снятием запрета на посещение общественных мест без QR — кодов. Вакцинация подростков идёт с переменным успехом. Из 1120 доз «Спутника М» полностью использованы лишь 638.

Вместе с тем в регионе говорят об отмене масочного режима, а Роспотребнадзор предупреждает о шестой волне коронавируса, связанной с новым штаммом «Стелс-Омикрон». По мнению специалистов, очередной подъём заболеваемости может начаться в период отпусков.