Москва, 16 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Законопроект о предельном сроке исполнения в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и сенатором Андреем Клишасом, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Djtm Зал ЕСПЧ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Предлагается установить предельный срок исполнения в Российской Федерации постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы, и, соответственно, предусмотреть, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполнению в России.

Также предлагается исключить из Уголовно-процессуального кодекса РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

При этом для защиты прав, основных свобод и законных интересов граждан Российской Федерации проектом федерального закона предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма в рамках осуществления судами Российской Федерации производства по уголовным делам. Для этого предлагается расширить основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, дополнив статью 413 УПК таким основанием, как признание постановлением Конституционного суда РФ нормативного акта или его отдельного положения соответствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным судом РФ истолковании, с которым расходится используемое в судебном решении толкование.

Проектом федерального закона также уточняется предусмотренный статьей 415 Уголовно-процессуального кодекса порядок пересмотра президиумом Верховного суда (ВС) Российской Федерации по представлению председателя ВС вступившего в законную силу судебного решения.

Авторы обратили внимание на то, что, применив в одностороннем порядке в отношении России формально-принудительный механизм прекращения членства на основании якобы несоблюдения ценностей Совета Европы, соответствующее сообщество стран не может требовать соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы.

Читайте также: В СК РФ одобрили предложение создать Евразийский суд по правам человека