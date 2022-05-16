Тамбов, 16 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

16 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 426 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 112 тыс. 300 пациентов, в том числе 66 — за последние сутки.

За весь период скончались 2404 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.