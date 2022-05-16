Донецк, 16 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая попал под обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Огонь открыт в 14:10 с позиций в населённом пункте Авдеевка. По городу Ясиноватая выпущено четыре ракеты из установки РЗСО «Град».

Как сообщало ИАИА REGNUM, в Луганской Народной Республике артиллерия обстреляла село Молодёжное.