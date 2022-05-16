Тбилиси, 16 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Грузии есть достаточные запасы муки и пшеницы. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольская мука

Он заявил, что слухи о дефиците муки распространила малая политизированная группа, чем создала искусственный ажиотаж. Глава правительства также критически ответил на предложение ввести дополнительный налог на импортную муку.

«Представители отрасли требуют ввести налог на муку, да? Это, безусловно, приведёт к подорожанию хлеба. Это не в наших интересах, не в интересах нашего народа, нашего населения», — заявил Гарибашвили.

Напомним, ранее в Грузии сообщили, что в стране почти не осталось запасов пшеницы, почти весь импорт которой приходится Россию. Предприниматели из-за введения российским правительством дополнительного акциза на пшеницу стали закупать муку. Это привело к том, что без работы остаются грузинские мукомольные предприятия.