Москва, 16 мая 2022, 15:14 — REGNUM Россия рассчитывает на поддержку странами ОДКБ инициативы об изучении деятельности американских биолабораторий на постсоветском пространстве. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«Рассчитываем в этой связи на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работы профильного совета», — заявил Путин.
«Теперь, в ходе спецоперации на Украине, получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве», — подчеркнул президент.