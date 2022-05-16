Москва, 16 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на поддержку странами ОДКБ инициативы об изучении деятельности американских биолабораторий на постсоветском пространстве. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Рассчитываем в этой связи на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работы профильного совета», — заявил Путин.

«Теперь, в ходе спецоперации на Украине, получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве», — подчеркнул президент.