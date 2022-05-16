Москва, , 17:11 — REGNUM Международная Коалиция по запрещению биологического оружия призвала глав государств-участников саммита ОДКБ, проходящего 16 мая в Москве, «проявить политическую волю и осуществить ликвидацию биолабораторий США на территории Казахстана и Армении, входящих в оборонительный союз». Об этом говорится в сообщении, которое 15 мая распространил координационный совет коалиции.

Оборудование в одной из биолабораторий Youtube.com канал NunnLugarCTR

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По словам участников коалиции, абсолютно очевидно, что деятельность биолабораторий несёт огромную опасность всему живому, а сами они являются настоящими военными базами США.

«Особую угрозу сейчас представляет возможность применения американцами биологического оружия на территории бывших советских республик, граничащих с Россией и Китаем. Нынешняя спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины вскрыла многочисленные факты разработки Пентагоном биологического оружия в более чем 30 лабораториях, и это доказывает со всей очевидностью, что аналогичные программы осуществляются на подобных объектах и в других странах», — отмечается в обращении к главам государств-членов ОДКБ.

В письме отмечается, что в данной ситуации нельзя допустить создание новых военных биолабораторий НАТО на территории стран бывшего СССР. «Есть информация, что намечается строительство такой лаборатории BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов на юге Казахстана», — упоминается в сообщении.

«В связи с этим важная роль отводится деятельности Координационного совета ОДКБ по биологической безопасности, созданного в сентябре прошлого года. И наша Коалиция очень надеется, что данный совет при ОДКБ сейчас предпримет меры для того, чтобы добиться раскрытия деятельности всех лабораторий на постсоветском пространстве, работающих по программам агентства DTRA при Пентагоне и военных ведомств ФРГ и Великобритании», — заявили авторы обращения.

Напомним, что в Международную Коалицию по запрещению биологического оружия входят представители партий, общественных объединений и экспертов из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Пакистана и Болгарии.