Джейн Спай, 16 мая 2022, 15:35 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II посетила финальное шоу королевской конной феерии «Галоп через историю», посвященное платиновому юбилею (70 лет правления королевы. — Прим. Д. С.). Шоу началось в четверг, 12 мая, оно прошло в Виндзоре. В выступлении приняли участие около 500 лошадей и 1000 артистов. Также в последний вечер слова королеве адресовал ряд актеров, в том числе Том Круз и Хелен Миррен.

Елизавета II
Елизавета II
Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальное четырехдневное празднование Платинового юбилея пройдет со 2 по 5 июня.

Многие пользователи напомнили, что королева не приехала на государственное открытие парламента во вторник, 10 мая, и вместо нее речь палатам прочитал принц Уэльский Чарльз.

Чарльз произносит речь королевы от имени своей матери
Чарльз произносит речь королевы от имени своей матери
ukhouseoflords

«Замечательно, что Бетти может приехать сюда, но не на большое открытие парламента», — прокомментировал @lordyfan.

«Интересно, что она поставила в приоритет лошадей, а не государственное открытие парламента. Что посетил Борис Джонсон?» — спросил @jezobrien.

В комментариях также отметили, что присутствие королевы на шоу показало, что с ее здоровьем всё в порядке и жить она еще будет долго.

«Она всегда поддерживала Великобританию и Содружество наций, мило видеть, что она вновь улыбается, особенно после одиночества, которое она пережила во время правил Бориса Джонсона», — написала @NoreenPower9.

«Это было замечательно, шикарное шоу, мило было увидеть счастливую королеву, мне так нравится ее улыбка», — отметила @Oscarsnana.

«Я думаю, что мероприятие было замечательным, королеве действительно понравилось. Я заметила слезу на ее щеке, когда ее внучка ехала в карете принца Филиппа, но она выглядела более расслабленной, чем я когда-либо ее видел», — написала @RosaPetrovna.

Некоторые пользователи уверены, что королева уже слишком старая для управления страной, поэтому она пошла на шоу вместо парламента.

«Ее лицо засияло, когда появились кони и пони. В целом кажется, что ей понравилось. Но ей 96 лет, так что следующей вещью, доставившей ей удовольствие, стала кровать», — написала @Poke_In_The_Eye.

«Ей нужно уйти на пенсию и наслаждаться оставшейся жизнью, делать то, что ей нравится. Остальные могут заняться ее делами, не так ли?» — уточнил @GerdVL.

«Это всё, конечно, чудесно, но она, очевидно, приняла решение, что это важнее, чем посещение государственного открытия парламента, и это абсолютно нормально. Тем не менее в том случае, если государственные дела больше не являются ее приоритетом, тогда она больше не должна быть главой государства», — считает @VicVertigo.

«Она прошла шесть метров прошлой ночью, и ей даже не пришлось говорить речь! Чарльз будет королем, это была хорошая практика для него!» — ответила @Emmam202 212.

«Определенно всё хорошо, но в этом и суть. Почему она должна выполнять обязанности главы государства в возрасте 96 лет, когда два поколения наследников сидят и крутят пальцами?» — согласился @VicVertigo.

Ряд комментаторов отметил, что прошлая неделя является свидетельством разрушения монархии уже при Елизавете, а когда она умрет, Великобритания превратится в республику.

«Я думаю, что люди начали просыпаться от этой смехотворной реальности королевской семьи, которая окончательно придет после смерти королевы. Устаревшие привилегии и права не приносят никакого положительного эффекта в наши жизни. По крайней мере, Меган и Гарри пытаются быть уместными в современном мире», — считает @SeanSmithCeleb.