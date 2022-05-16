Москва, , 15:11 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине Россия получила доказательства разработки биологического оружия в американских биолабораториях. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь, в ходе спецоперации на Украине, получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — заявил Путин.

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