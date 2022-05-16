Москва, 16 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Активы компании Renault переходят в государственную собственность Российской Федерации. Это хорошая новость, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

(сс) MatanVizel Renault

«Сообщение о согласованной советом директоров Renault Group продаже российских активов звучит менее категорично для инвестиционного сообщества, чем сообщение Сергея Собянина о «решении забрать завод на баланс города».

Хотя сумма сделки не раскрывается, Renault Group сохраняют возможность выкупить активы в течение шести лет. Таким образом, новость не является крайне негативной для участников рынка.

Запуск производства, вероятно, будет зависеть от возможности закупать автозапчасти — этому может поспособствовать утверждение параллельного импорта», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге РФ заявили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

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