Вена, 16 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Австрийские власти объявили, что с 16 мая всем желающим въехать в страну разрешен въезд без ограничений, поскольку Австрия решила отменить все свои правила въезда в связи с COVID-19. Новость о снятии ограничений на въезд опубликована на официальном туристическом портале Австрии, сообщает SchengenVisaInfo.com.

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«В Австрию можно въехать с туристическими целями. С 16 мая справка о вакцинации/выздоровлении или тест больше не требуются», — отмечается в сообщении.

Этот шаг означает, что все приезжающие, независимо от страны их прибытия, теперь могут въехать в Австрию с любыми целями без необходимости предъявлять действующую справку о вакцинации, выздоровлении или тесте на коронавирус.