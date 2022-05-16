Эр-Рияд, 16 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз аль-Сауд покинул госпиталь после прохождения программы лечения. Об этом 16 мая сообщает официальное информационное агентство SPA.

U.S. Department of State Король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд

Монарх был госпитализирован 7 мая и прошёл серию медицинских тестов и обследований, а также программу терапии. По информации журналистов, здоровье 86-летнего короля было признано «удовлетворительным».

Ряд арабских СМИ отмечают, что это уже вторая госпитализация монарха за последние два месяца. Журналисты связывают это с плохим самочувствием короля Салмана, который в 2020 году перенёс серьёзную операцию желчном пузыре.