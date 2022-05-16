Хельсинки, 16 мая 2022, 15:09 — REGNUM Финская студия Remedy в очередном финансовом отчёте раскрыла подробности о её пяти предстоящих проектах, которые уже находятся на стадии реализации. Об этом 16 мая сообщает портал Eurogamer.

Игра Control Remedy
Игра Control Remedy

Разработчики сообщили, что вовсю работают над игрой Alan Wake 2, и что она «начинает приобретать более совершенную форму». Они также отметили, что проект PvE-шутера (PvE — игрок против мира игры; шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), Codename Vanguard, который Remedy разрабатывает совместно с Tencent, продвигается вперёд и добился «хорошего прогресса по сравнению с предыдущим кварталом».

Компания также сообщила, что многопользовательский спин-офф Control под названием Codename Condor «по-прежнему находится на стадии проверки концепции», а большая игра игра Codename Heron, в основу которой также ляжет Control, в свою очередь находится «на стадии концепции» и «протитипирования». В отчёте студия также отметила, что геймеры «исключительно положительно» приняли новость о том, что Remedy будет работать над ремейками Max Payne и Max Payne 2 совместно с Rockstar Games.

Напомним, ранее Remedy сообщила, что релиз Alan Wake 2 состоится в 2023 году. Компания анонсировала продолжение Alan Wake 9 декабря 2021 года в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021.

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