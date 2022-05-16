Донецк, 16 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Молодёжное в Луганской Народной Республике. Об этом 16 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:20 зафиксирована атака с направления в населённом пункте Врубовка. Боевики выпустили по населённому пункту Молодёжное пять снарядов с применением артиллерийского орудия калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР украинские силовики обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую.