Сеул, , 15:09 — REGNUM Вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо встретился 16 мая с управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ёном, с которым обсудил способы стабилизации инфляции, волатильность финансового рынка и координацию политики. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники встречи подчеркнули необходимость тесной координации политики, поскольку экономика страны сталкивается с повышенной неопределенностью на оне высокой инфляции.

На прошлой неделе министерство стратегии и финансов предложило принять дополнительный бюджет в размере 59,4 трлн вон (~$46,28 млрд), направленный на оказание помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.

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Ряд экспертов заявили, что дополнительный бюджет не синхронизирован с ужесточением денежно-кредитной политики Банка Кореи, что может спровоцировать инфляцию.