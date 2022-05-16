Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Новочеркасске (Ростовская область) собрались молодые казаки. В столице мирового и донского казачества спортсмены состязались в современном пятиборье. Призы разыгрывались среди казачьих кадетских корпусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 мая.

Donland.ru Кадеты-шахтинцы

Третьи казачьи игры ЮФО по современному пятиборью (троеборью) среди казачьих кадетских корпусов состоялись на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Матвея Платова. В состязаниях приняли участие команды семи казачьих кадетских корпусов из Ростовской области и кадетского корпуса из Калмыкии.

В плавании, стрельбе и беге соревновались 90 юных казаков и казачек. Спортсменов раздели на две возрастные группы: 13-14 лет и 15-16 лет.

Победителями среди юношей в обеих возрастных группах стали кадеты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса. У девушек в категории 15-16 лет победила команда Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса, в категории 13-14 лет — Мариинской гимназии. Кубок Всевеликого войска Донского увезли спортсмены из Калмыкии.