Москва, , 15:07 — REGNUM Проблема размещения биолабораторий с ведома Пентагона на постсоветском пространстве вызывает большую обеспокоенность. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самого серьёзного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности. Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», — заявил Путин.

«Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — подчеркнул он.