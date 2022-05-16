Москва, 16 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Проблема размещения биолабораторий с ведома Пентагона на постсоветском пространстве вызывает большую обеспокоенность. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Самого серьёзного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности. Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», — заявил Путин.

«Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — подчеркнул он.