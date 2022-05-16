Глава Ростуризма считает курортный сбор недостаточно эффективным
Москва, 16 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает недостаточно эффективным эксперимент по курортному сбору.
«В текущий момент, на наш взгляд, эксперимент недостаточно эффективен. Но мы считаем разумным дождаться окончания эксперимента, проанализировать его итоги и после этого принимать дальнейшие решения вместе с регионами, Минэкономики», — сказала Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от фракции СРЗП.
При этом глава ведомства обратила внимание на то, что «предложения ряда регионов о том, чтобы сейчас распространить сбор на другие субъекты РФ, мы не поддержали».
Лидер СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что фракция негативно относится к туристическому сбору. Он также поддержал решение регионов, отказавшихся от квазиналога.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры при помощи взимания с туристов курортного сбора.