Москва, , 15:06 — REGNUM В последнее время мошенники довольно часто используют методы социальной инженерии и обманом заставляют российских граждан переводить деньги на их счет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Телефонный мошенник

«В случае принятия данной нормы перед переводом средств банк сначала будет проверять счет получателя по базе данных ЦБ РФ, в которой содержатся «скомпрометированные» счета, используемые мошенниками.

И если счет есть в базе, перевод будет приостанавливаться на два2 дня — за которые человек может осознать, что его обманули, и отменить операцию.

При этом, если банк не учтет информацию от ЦБ РФ и произведет перевод, он будет обязан вернуть клиенту похищенные деньги.

Безусловно, данная мера выглядит вполне здраво и позволит, по крайней мере, частично, решить указанную проблему и защитить клиентов банков.

Банки будут более ответственно подходить к проведению операций клиентов, им надо будет включить дополнительную процедуру проверки в свои бизнес-процессы. В целом это пойдет на пользу банковской системе.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента информационной безопасности Центрального России Вадим Уваров заявил, что российские банки могут начать возвращать свои переведённые мошенникам деньги.

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