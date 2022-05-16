Москва, 16 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Правоохранительные органы стран ОДКБ смогли наладить хорошее взаимодействие в борьбе с преступностью. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Усилия ОДКБ должны быть и далее направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности. На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие — в перекрытии каналов вербовки граждан, нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций», — заявил Путин.