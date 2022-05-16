Нальчик, , 15:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проведут массовое восхождение на высочайшую гору Европы Эльбрус. Оно состоится в августе 2022 года и будет посвящено 100-летию создания республики, сообщили в пресс-службе министерства по туризму региона. Организатором мероприятия выступает Федерации альпинизма России при поддержке правительства Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкария, Эльбрус © ИА REGNUM

Массовое восхождение «Эльбрусиада-2022» объединит 100 участников со всех регионов России. Они двумя группам поднимутся сразу на обе вершины Эльбруса.

«Восхождение в рамках «Эльбрусиады — 2022» будет проводиться двумя группами одновременно на обе вершины по классическим маршрутам восхождения на Эльбрус с юга, через поляну Азау», — говорится в сообщении.

К участию в восхождении приглашаются лица старше 18 лет, имеющие необходимый для этого уровень подготовки и допуск врачей. До подъема на гору, высота которой составляет 5642 местра, их ждет восьмидневный кур подготовки, в том числе по акклиматизации.