Нальчик, 16 мая 2022, 15:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проведут массовое восхождение на высочайшую гору Европы Эльбрус. Оно состоится в августе 2022 года и будет посвящено 100-летию создания республики, сообщили в пресс-службе министерства по туризму региона. Организатором мероприятия выступает Федерации альпинизма России при поддержке правительства Кабардино-Балкарии.
Массовое восхождение «Эльбрусиада-2022» объединит 100 участников со всех регионов России. Они двумя группам поднимутся сразу на обе вершины Эльбруса.
К участию в восхождении приглашаются лица старше 18 лет, имеющие необходимый для этого уровень подготовки и допуск врачей. До подъема на гору, высота которой составляет 5642 местра, их ждет восьмидневный кур подготовки, в том числе по акклиматизации.