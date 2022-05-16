Гавана, 16 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил нового президента ОАЭ Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна с избранием на соответствующую должность. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

«Сердечные поздравления от имени народа и правительства Кубы Его Высочеству шейху Мухаммаду бен Заиду Аль Нахайяну в связи с его избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов», — написал Диас-Канель.

Он пожелал новому главе ОАЭ «успехов в выполнении своих обязанностей» и подтвердил стремление продолжать развивать двусторонние связи между странами.